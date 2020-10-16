Приштина, 16 октября 2020, 22:51 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 15 октября в эфире косовской телепередачи RTV Dukagjini заявил, что он против нарушения территориальной целостности Косово и при этом настаивает на присоединении населенной албанцами Прешевской долины на юге Сербии к Косово.
При этом президент Тачи подчеркнул, что альтернативы диалогу с Сербией нет, о чем говорят и в Евросоюзе.
Также политик подчеркнул, что решение вопроса о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово не может противоречить постановлению Конституционного суда, поскольку появление в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями «будет означать появление Республики Сербской в Косово».
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