Приштина, 16 октября 2020, 22:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 15 октября заявил, что вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово закрыт и больше не станет темой переговоров в Брюсселе. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Косовский премьер-министр подчеркнул, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов является одним из условий заключения окончательного соглашения с Сербией, к тому же, это обязательство Косово было ратифицировано парламентом.
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