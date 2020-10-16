Приштина, , 22:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 15 октября заявил, что вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово закрыт и больше не станет темой переговоров в Брюсселе. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Авдулла Хоти Ассоциация как таковая обсуждаться уже не будет, поскольку этот вопрос уже закреплен соглашением. Формирование Ассоциации и ее вид были прописаны соглашением 2013 года и соглашением 2015 года и постановлением Конституционного суда о соглашении о принципах формирования Ассоциации 2015 года; таким же образом мы заверили, что Ассоциация не будет иметь исполнительных полномочий.

Косовский премьер-министр подчеркнул, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов является одним из условий заключения окончательного соглашения с Сербией, к тому же, это обязательство Косово было ратифицировано парламентом.

Авдулла Хоти Мы должны следить за тем, чтобы устав Ассоциации был начертан в соответствии с окончательным соглашением и мнением Конституционного суда.

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