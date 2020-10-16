Белград, , 22:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 октября после встречи со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком выступил в эфире сербского телеканала B92 с планом реализации соглашений, уже заключенных Косово и Сербией.

План состоит из шести пунктов: урегулирование законодательных рамок, создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, решение вопроса о полиции, разграничение судебных юрисдикций Косово и Сербии, вопрос о проведении местных выборов и, наконец, общие положения.

По словам сербского президента, хоть какой-то диалог с Косово лучше никакого, несмотря на то, что мнение Сербии по косовскому вопросу почти не спрашивают.