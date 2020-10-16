Москва, , 03:36 — REGNUM На прошедшей неделе 37 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 9 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 233 лётные смены на 54 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 12 тыс. практических мероприятий на 108 полигонах. Проведено около 1,4 тыс. занятий по вождению, из них 48% ночью. Десантниками было выполнено около 4,8 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты около 200 солдат и сержантов. Поступили на военную службу пять офицеров.

В рамках гособоронзаказа поставлены в войска боевые машины десанта БМД-4М и истребители Су-35С.

Как сообщало ИА REGNUM, британские истребители Typhoon, сутками ранее вылетавшие на «перехват» и сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным морем, несли полный боекомплект.

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