Приштина, , 23:14 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 15 октября заявила о намерении создать собственную партию и вывести новых игроков на политическую арену Косово.

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«Я запущу гражданскую инициативу с новыми лицами. Это будет маленькое окошко, которое впустит много света. Это будет список профессионалов, а не привычные политические фигуры», — заявила Османи в интервью для косовского новостного агентства Syri.net.

Главной задачей своей партии Османи назвала освобождение Косово от застарелой элиты, которая, по ее словам, оккупировала государство. Данная риторика свойственна также бывшему премьер-министру Косово Альбину Курти, лидеру партии «Движение за самоопределение», за поддержку которого Османи была исключена из руководства Демократической лиги Косово (ЛДК), что побудило ее выйти из этой организации.