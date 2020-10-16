Приштина, , 23:35 — REGNUM Бывший министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 15 октября выступила с критикой заявления лидера Демократической лиги Косово Исы Мустафы относительно Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. Мустафа, который в 2015 году занимал пост премьер-министра Косово, опубликовал письмо Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности от 24 августа 2015 года, в котором говорится, что в Евросоюзе считают, что Ассоциация сербских муниципалитетов в Косово не будет иметь исполнительных полномочий.

Текст заявления читайте по ссылке: Сербская ассоциация в Косово не получит исполнительной власти — Могерини

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявила, что «и на этот раз один премьер-министр Республики Косово гарантию интересов и целостности Республики Косово передал третьей стороне, на этот раз посреднику».

По словам Хаджиу, письмо Могерини, написанное за день до подписания соглашения о принципах создания Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, могло иметь ценность максимум до 23 декабря 2015, когда Конституционный суд Косово отменил его действие.

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