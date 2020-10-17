Тирана, , 00:14 — REGNUM Заместитель министраа транспорта и путей сообщения Косово Беким Реджепи и директор государственного предприятия «Железные дороги Республики Северная Македония» Фестим Халили 15 октября прибыли в Тирану, где провели встречу с заместителем министра траспорта и путей сообщения Албании Артаном Шкрели и главой «Железных дорог Албании» Ани Дурмиши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили строительство железной дороги, которая должна будет объединить две страны и станет частью Восьмого панъевропейского коридора, который соединит Черное море с Адриатикой и пройдет через территории Албании, Северной Македонии и Болгарии.

Фестим Халили высказал готовность к началу строительства. Правительство Северной Македонии уже начало проводить работу по поиску средств на реализацию проекта.

Железнодорожная ветка в направлении Албании очень важна в связи с торговым сотрудничеством и возможности выхода наших компаний к альтернативным портам. Пока что идет работа над строительством железной дороги в направлении Болгарии, так что остается сосредоточиться на западной части.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонии не хватает средств на строительство железной дороги до Албании