Тегеран, , 08:38 — REGNUM 15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил готовность своей страны содействовать достижению устойчивого мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана подробно остановился на последних событиях в Нагорно-Карабахском районе.

Зариф, в свою очередь, подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран и подчеркнул важность поддержания территориальной целостности Азербайджана. Иранский дипломат высоко оценил шаги по урегулированию конфликта в Нагорно-Карабахском районе в рамках региональной инициативы Ирана, Турции и России.

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана также отметили важность и роль региональной инициативы в урегулировании кризиса, длящегося уже несколько десятилетий.

Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Иран неоднократно призывал к урегулированию конфликта и прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.