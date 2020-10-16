Тегеран, , 09:11 — REGNUM 15 октября представитель Ирана в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что принудительные односторонние шаги Вашингтона являются реальной глобальной угрозой правам человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Зареян выступил с этим заявлением на онлайн-встрече, в которой также приняла участие Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

Иранский дипломат подверг критике соответствующие правозащитные органы ООН за бездействие в отношении незаконных санкций США, направленных против десятков миллионов человек во всем мире, включая иранцев.

Он отметил, что санкции препятствуют получению доступа к продукции, включая медикаменты и медицинское оборудование, в критических условия распространения коронавирусной инфекции.

Посланник сообщил представителям Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, специализирующегося на правах человека, что администрация США лишь усилила санкции в отношении Ирана, несмотря на пандемию.