Тегеран, , 09:25 — REGNUM 15 октября бывший исполнительный директор иранского банка Sarmayeh Али Реза Гейдарабадипур, бежавший из страны в ходе предварительного расследования, был арестован испанской полицией при активном содействии Интерпола Ирана, в результате чего был экстрадирован на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Это первый случай, когда главный подозреваемый был депортирован и экстрадирован из ЕС. По имеющимся данным, на Гейдарабадипура заведено два крупных дела по обвинению в хищении имущества в крупных размерах и коррупции.

Он был обвинен в подрыве экономической системы путем предательства доверия и приобретения незаконного имущества, а также был заочно приговорен к 12 годам тюремного заключения во время судебного процесса над некоторыми представителями банка в третьем отделении Специального суда по расследованию экономических преступлений.