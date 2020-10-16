Тегеран, , 09:23 — REGNUM 14 октября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези охарактеризовал развитие отношений между Тегераном и Баку как отвечающее стремлениям двух народов и общим интересам двух правительств, заявив, что Исламская Республика готова играть более активную роль в разрешении споров между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 октября.

В телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым он подчеркнул, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной и заметной роли Ирана, России и Турции в поддержании мира и стабильности в регионе.

Приветствуя прекращение огня, Ваези призвал правительства Азербайджанской Республики и Армении поддерживать данный режим и урегулировать свои разногласия путем диалога и в рамках международного права, а также уважения признанных границ и территориальной целостности двух стран.

Чиновник также выразил удовлетворение реализацией договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе последних договоренностей, представленных в телефонном разговоре президентами двух стран, отметив, что их реализация, несомненно, станет эффективным шагом в процессе расширения двусторонних отношений.