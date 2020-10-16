Тегеран, , 09:15 — REGNUM 14 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на необоснованные сообщения иностранных СМИ касательно нарушения дипломатического иммунитета иранского посланника в Бельгии Асадоллы Асади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 октября.

В ответ на сообщение агентства Reuters об иранском дипломате он отметил, что страны, участвующие в этом деле, несут ответственность за нарушение прав иранского дипломата. Он отверг утверждения агентства и некоторых европейских СМИ, назвав их поверхностными.

Хатибзаде отметил, что такие необоснованные новости будут опубликованы в других источниках для дальнейшего распространения.

Иран рассматривает задержание Асадоллы Ассади как незаконный акт и нарушение международного права, а также положений Венской конвенции 1961 года. Иран уже официально выразил свои решительные возражения властям соответствующих европейских правительств.