Тегеран, , 01:56 — REGNUM Иран не останется равнодушным в случае повторения ударов по своей территории из зоны карабахского конфликта, заявил 15 октября официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде. Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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«Обеспечение безопасности иранских граждан, населяющих приграничные районы, является приоритетом для вооруженных сил страны», — сказал он.

В МИД Ирана отметили также, что «тревожные сообщения» о попадании нескольких боевых ракет в приграничные районы страны поступали в Тегеран в течение всего прошедшего дня. Такую ситуацию там назвали «совершенно неприемлемой».

Ранее иранский телеканал IRIB сообщал, что на территории Ирана разорвалось восемь ракет, выпущенных из зоны конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Всего, по данным иранской стороны, с начала обострения конфликта на территорию исламской республики залетело около 50 ракет и снарядов.

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