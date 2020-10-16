Минск, , 00:45 — REGNUM Сорок пять сотрудников милиции в Минске получили травмы за всё время беспорядков, а потерпевшими по уголовным делам признаны 152 правоохранителя, сообщил 15 октября начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.

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По его словам, во время беспорядков милиционеры получали ушибы, сотрясения головного мозга и переломы, некоторые — удары заточками, однако от повреждений их защитила экипировка.

Кубраков отметил, что участие в беспорядках в столице Белоруссии принимали жители из других регионов. Во время обыска у них часто обнаруживали «уже подготовленные бутылки с зажигательной смесью» и предметы, которые можно использовать в драке.

«Из всех задержанных за участие в несанкционированных митингах порядка 15% имеют судимость. Из тех, кто именно провоцирует и совершает преступления, процентов 50−60 — это люди с судимостью», — добавил начальник ГУВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

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