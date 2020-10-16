16 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Попытки провести некую аналогию с Госсоветом в КНР или ЦК КПСС с его секретариатом и Политбюро не вполне корректны. В России нет аналога КПСС, стержня всей политической системы, а китайский Госсовет является органом исполнительной власти, как и правительство, и его не возглавляет глава государства. В России Госсовет не приводной ремень партии, а именно арбитр под руководством Президента.

Александр Халдей, , 13:07 — REGNUM Закон о Госсовете, проект которого внесён президентом России Владимиром Путиным в Госдуму 14 октября 2020 года, вносит в законодательство понятие единой системы публичной власти, в которую теперь входят федеральные и региональные органы власти и органы местного самоуправления. Теперь сюда добавляется и Госсовет, формируемый Президентом как координирующий орган, чьи полномочия разделены между президентом, правительством и палатами Федерального собрания.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сфера полномочий Госсовета — определение целей внутренней и внешней политики. Правовая основа — Конституция, федеральные законы и акты Президента. Функции Госсовета — содействие Президенту, подготовка для него предложений, экспертиза проектов законов, указов и информирование Президента о выполнении принятых законодательных актов. А ещё ГС занимается мониторингом, анализом и согласованием параметров процессов управления.

В таком виде Госсовет — это действительно публичный арбитр под руководством Президента. И он делит функции с Администрацией Президента в части внутриполитического блока. Такое перераспределение вытекает из буквы и духа закона о Госсовете, учитывая, что оба органа подчиняются Президенту, но закона об Администрации Президента у нас нет.

В законе о Госсовете для его членов прямо прописан конституционный принцип национализации элиты — запрет на иностранное гражданство и наличие счетов в иностранных банках. Создаётся Президиум Госсовета, назначается его Секретарь. Возглавляет Госсовет Президент.

Больше всего споров в СМИ было по составу Госсовета и возможному пересечению его функций с Администрацией Президента. Согласно п. 3 статьи 12 данного Закона АП организационно обеспечивает работу Госсовета, то есть по отношению к нему это вспомогательный орган.

Глава Администрации является членом Госсовета наряду с главами палат Федерального собрания, главой правительства и прочих высших должностных лиц типа членов правительства и глав субъектов Федерации. Это позволяет контролировать разделение функций, вводя определённую иерархию органов управления. Это и есть задача координации, прописанная в Законе.

Заседание президиума Госсовета Kremlin.ru

Попытки провести некую аналогию с Госсоветом в КНР или ЦК КПСС с его секретариатом и Политбюро не вполне корректны. В России нет аналога КПСС, стержня всей политической системы, а китайский Госсовет является органом исполнительной власти, как и правительство, и его не возглавляет глава государства. В России Госсовет не приводной ремень партии, а именно арбитр под руководством Президента.

Итоги заседаний Госсовета подписываются его Председателем, который является Президентом страны. То есть контур управления под руководством Президента теперь имеет конституционное и законодательное обеспечение. В прежней конструкции власти этого не было.

Рабочие группы Госсовета — это его аппарат. Есть некая аналогия с отраслевыми отделами ЦК КПСС, курировавшими Совмин, но эта аналогия чисто внешняя. Госсовет заполняет те ниши, которые не смогли заполнить Кабмин и АП — анализ практик управления по отраслевым направлениям, выделение грантов и прочих мер поддержки, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение.

Госсовет — промежуточное звено между Президентом, Правительством и Федеральным собранием. Одна из его основных функций — создание работающего механизма согласования для центральных и региональных элит. Нынешние институты в виде партии власти и АП справляются с этой задачей хуже. Кооптирование глав регионов в Госсовет наряду с высшими федеральными чиновниками переводит конфликты в диалог под руководством Президента.

Институт президентской власти с принятием Закона приобретает механизм непосредственного воздействия на все ветви государственной власти. Борьба за доступ элит к влиянию на Президента через непубличные каналы становится ненужной — через Госсовет все согласования получают прозрачность и формальный регламент. Политическая система в период трансфера лишается факторов турбулентности и становится более стабильной.