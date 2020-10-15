Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Наращивания торговли оружием Соединённые Штаты пока не планируют, заявила 15 октября глава американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Хайди Грант.

Выступая в Институте Ближнего Востока в США на конференции, Грант сказала, что на Пентагон американская администрация не давит, гонки вооружений из-за России и Китая пока особой нет.

Она добавила, что США и дальше будут продавать оружие, которое, по её словам, очень востребовано в мире. Американских производителей оружия Пентагон поддерживал и будет поддерживать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участившиеся заявления из Москвы о том, что безопасность мира находится под угрозой, связана с попытками Вашингтона давить на Пекин, пользуясь ситуацией с завершением действия договора СНВ-3.

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