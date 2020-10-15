Киев, , 23:38 — REGNUM Угрозы российским военным прозвучали из уст заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, который 15 октября дал интервью «Обозревателю».

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

Украинский деятель заявил, что хотя Россия и сильнее в военном отношении, но у ВСУ есть «прекрасный боевой опыт» шести с половиной лет. По его словам, украинская армия состоит из «мотивированных» людей.

Поэтому российские войска, если они вступят в войну с ВСУ, будут разбиты, в Россию пойдёт «поток гробов». Он напомнил про первую войну в Чечне, которая «расшатала ситуацию в России».

ИА REGNUM) понимают угрозу этого». Кривонос «И они (русские — прим.) понимают угрозу этого».

Украинский спецслужбист заявил, что Россия преследует цель разрушения Украины — сначала изнутри, дестабилизируя её, а затем заявив, что «украинцы сами не могут навести порядок в своей стране».

Отметим, что Кривонос не сказал ничего нового, пытаясь угрожать российской армии «опытом», полученным ВСУ за время войны с Донбассом, где практический ежедневно украинская сторона обстреливает мирное население.

Относительно «мотивированности» украинских военных представители республик Донбасса не раз информировали СМИ о таких проявлениях деморализации служащих как употребление наркотиков, пьянство, дезертирство.

Добавим, что украинский президент Владимир Зеленский на днях пообещал уйти, если не сможет остановить войну в Донбассе. При этом, как отмечают российские эксперты, такие обещания ни на что не могут опираться: никакого плана урегулировать ситуацию с Донбассом у президента Украины не просматривается.

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