Москва, , 00:54 — REGNUM Обращение председателя КНР Си Цзиньпина к морским пехотинцам, в котором лидер Китая заявил, что военнослужащие должны быть готовыми отправиться на войну, вызвало шквал комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Любая армия любой страны всегда должна быть готова к войне. Для этого и существует армия. Вооружённые силы Китая, в настоящее время, по боеспособности являются третьими на планете Земля. Это факт, не подлежащий сомнению. Исходя из этих данных, хотелось бы задать вопрос: кто может себе позволить начать войну с Китаем? По меньшей мере, это смешно. В худшем случае это убийственно для любого авантюриста. Мировая ситуация в настоящее времени сложилась таким образом, что война полностью исключается. Если что-то вдруг начнётся, то это будет конец всему и вся на планете Земля», — считает пользователь под псевдонимом Wladimir Molendor.

Многие уверены, что китайский лидер подготовку к войне с США. По мнению граждан, нет ни одной страны на планете Земля, которая хотела бы столкнуться с китайской армией, за исключением лишь Америки, которая не способна сдерживать себя при виде того, как на мировой арене появляется сильный конкурент.

«Кто Китай объявил врагом? Правильно — США. Я больше чем уверен, как только будет возня у США с Китаем, и всё будет идти к военному столкновению, то американцы сразу начнут договариваться с Китаем. Побряцать оружием на китайских границах, я думаю, они могут, но не более. Тайвань рано или поздно будет китайским и США ничего не смогут здесь поделать. Плюс у Китая есть хороший союзник. И это Россия. Армия России участвовать в войне не будет, но на уровне консультаций — возможно. В ООН у Китая будет поддержка России», — поделился мнением Serega I.

Часть граждан считает, что прямого столкновения между армиями США и Китая не произойдёт. Но Вашингтон может предпринять меры по натравливанию на КНР своих колоний. К примеру, думаю граждане, такой страной может оказаться Тайвань.

«Все страны, которые не подчиняются США, вынуждены защищаться от этого белого голубя мира добра и демократии. Ибо не терпит он непослушания. Россию войной не взять. Поэтому против нас работает пятая колонна и всё информационное воинство Запада. Надеются в колонию нас превратить, как на Украине. А у Китая другой менталитет и закрытый интернет. Придется, возможно, воевать. Не своими руками, конечно. Есть такая колония, как Тайвань. Потом куча санкций, шумиха. Затем по ситуации», — написал пользователь Алексей.

Нашлись и те, кого напугало заявление китайского лидера. По мнению граждан, война является страшнейшим событием, которое может произойти в жизни любой страны. Отдельные комментаторы напомнили опыт Второй Мировой войны и то количество горя, которое она принесла.

«Господи, спаси меня и моих близких от бойни всемирного масштаба. Раны от Великой Отечественной еще не залечились. Моё поколение не вылечится и не уйдет никогда эта боль. Война — это страшно», — пишет Елена П.

Напомним, 15 октября председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к морским пехотинцам китайской армии заявил, что военнослужащие должны быть готовыми отправиться на войну.