Лондон, , 22:43 — REGNUM Британские истребители Typhoon, сутками ранее вылетавшие на «перехват» и сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным морем, несли полный боекомплект, сообщает 15 октября пресс-служба Королевских ВВС.

Дальний бомбардировщик Ту-160 Alex Beltyukov

«Тайфуны» с боевым оружием вылетали в среду утром с авиабазы Лючерс для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160», — указано в сообщении.

При этом отмечено, что полет российских бомбардировщиков был выявлен системами ПВО военного блока НАТО, а ранее на их «перехват» поднимались в воздух истребители F-16 ВВС Норвегии.

Кроме того, в сопровождении российских Ту-160 был задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета ракетоносцев составила порядка 12 часов.

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