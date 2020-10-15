Белград, , 22:31 — REGNUM На пресс-конференции 15 октября после встречи со специальным посланником ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна всегда готова возобновить диалог с Косово, при посредничестве ЕС. Лайчак отметил, что все, о чём договариваются в Брюсселе, должно быть выполнено. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич у карты Сербии Predsednik.rs

Александр Вучич подчеркнул, что беседа с Лайчаком была плодотворной, рациональной и серьёзной. Он также указал, что он особенно отметил важность соблюдения всех пунктов Брюссельского соглашения.

«Мы проанализировали все достигнутое, и важно то, что мы договорились о продолжении диалога. Республика Сербия полностью привержена ускорению этого процесса и желает прийти к компромиссному решению с целью налаживания сотрудничества между сербами и албанцами и нормализации отношений Белграда и Приштины при посредничестве ООН и ЕС», — заявил президент Сербии.