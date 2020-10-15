Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Россия и Китай распространяют дезинформацию перед президентскими выборами в США и подрывают американские ценности, заявил 15 октября госсекретарь Майк Помпео в интервью радиостанции KTAR.

По его словам, такими действиями Москва и Пекин хотят внести раскол в американское общество.

«Предпринимаются реальные усилия китайцами, предпринимает реальные усилия Иран. Россия также пытается распространять дезинформацию», — сказал Помпео.

По мнению госсекретаря, администрация США обязана «выявить дезинформацию и положить конец ее распространению».

«В задачу Госдепартамента США входят контакты с нашими международными партнерами и противниками, а также обязанность заявить им: «Прекратите это делать, мы заставим вас расплачиваться, если вы будете так поступать», — заявил Помпео. Кроме того, он рекомендовал «каждому американцу оценивать информацию в социальных сетях или на телевидении», и к данным китайского Института Конфуция или российского RT «следует относиться с подозрением».

«Вероятно, дезинформация распространяется правительствами этих стран, которые не желают демократии, которые не хотят, чтобы наши выборы состоялись», — сделал вывод госсекретарь США

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