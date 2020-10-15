, 21:18 — REGNUM Соглашение о полной нормализации отношений Израиля с ОАЭ одобрено Кнессетом (израильским парламентом) 15 октября, передаёт Kan.

За утверждение этого соглашения высказались 80 израильских депутатов из 120 присутствующих. Против были 13 человек. Чтобы договор считался ратифицированным, его теперь должно одобрить израильское правительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о полной нормализации отношений Израиля и ОАЭ было подписано месяц назад в США. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что договор теперь должен пройти утверждение парламентом.

Добавим, что соглашение с Израилем одновременно заключила ещё одна арабская страна — Бахрейн.

Власти США, гордясь успехами своего посредничества, заявляют, что ждут аналогичных шагов от Саудовской Аравии, которая стала бы тогда уже пятой арабской страной, договорившейся с Израилем (первые две — Египет и Иордания).