Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) отношения США и России могут дойти до ядерного конфликта, сообщили 15 октября в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

Российское диппредставительство опубликовало заявление посла РФ в США Анатолия Антонова относительно отношений двух стран. В частности, речь шла и об СНВ-3, который завершается в феврале будущего года.

По словам российского дипломата, если договор не будет продлён, неизбежно наступление ситуации, которую можно назвать «периодом непредсказуемости». Участники договора перестанут понимать соотношение «стратегических ядерных арсеналов друг друга».

Антонов «Риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт».

Он добавил, что Москва приложила все усилия к сохранению СНВ-3, к тому, чтобы он был продлён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская администрация оттягивает продление СНВ-3, пытаясь заставить и Китай отчитываться за своё ядерное оружие: якобы нужен новый договор.

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