Ереван, , 20:51 — REGNUM В Карабахе провалился блицкриг Турции и Азербайджана, заявил 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью МИА «Россия сегодня».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, план Анкары и Баку заключался в том, чтобы быстро военным путем взять под контроль Нагорный Карабах.

«Фактически, мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана взять под контроль Нагорный Карабах в результате блицкрига провалились», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении сообщил, что в Карабахе обе стороны несут большие потери, с армянской стороны погибли более 600 военнослужащих.

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