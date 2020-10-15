Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Сеть микроблогов Twitter разблокировала аккаунт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа через несколько часов после блокировки за репост расследования New York Post о сыне Джо Байдена.

Twitter Jennie

Не сообщается, с чем связано снятие блокировки. После «заморозки» сенаторы-республиканцы обвинили Twitter во вмешательстве в выборы и вызвали главу соцсети для дачи показаний перед конгрессменами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Twitter и Facebook произвели массовые блокировки репостов статьи New York Post о коррупционных связях Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и кандидата на выборах от демократов Джо Байдена.

За репост статьи в Twittere оказались заблокированы аккаунты штаба Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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