Архангельск, , 20:00 — REGNUM В Архангельске определились два кандидата на пост градоначальника — конкурсная комиссия отобрала для участия в выборах градоначальника заместителя действующего мэра Дмитрия Морева и министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на пост градоначальника заявились 11 кандидатов. Среди них были депутаты городской думы, общественник, предприниматель, блогер и работник «Звездочки». В состав конкурсной комиссии были включены восемь человек, четверо из которых были «назначены» губернатором Архангельской области, остальные — гордумой.

Мэра выберут депутаты гордумы. Окончательное решение примут на следующей после конкурса сессии, то есть в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Игорь Годзиш пришел в администрацию города из областного правительства. Там он руководил министерством ТЭК и ЖКХ. Его деятельность на посту градоначальника неоднократно подвергалась критике со стороны региональных властей. Главные претензии к главе Архангельска были связаны с отсутствием чистоты и благоустройства.