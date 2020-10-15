Баку, , 19:56 — REGNUM Баку никогда не признает независимость Нагорного Карабаха, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью МИА «Россия сегодня».

Таким образом Алиев ответил на вопрос о компромиссах, на которые готов Азербайджан для решения вопроса Нагорного Карабаха.

В частности, Алиев заявил, что «ни при каких обстоятельствах территориальная целостность страны не может бы нарушена».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября премьер-министр Армении Пашинян заявил, что «красной чертой» в этом конфликте для Еревана является право народа Карабаха на самоопределение.

Напомним, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан заявляет об успешном наступлении, Армения и НКР заявляют об отражении атак противника. Обе стороны применяют тяжелое вооружение и несут большие потери.

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