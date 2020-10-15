Ереван, , 19:46 — REGNUM Армения всегда была готова к компромиссу в вопросах урегулирования проблемы Карабаха, но есть «красные линии», которые она никогда не уступит, заявил 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью МИА «Россия сегодня».

Никол Пашинян Gov.am

По его словам, такой «красной чертой» для Еревана является право народа Карабаха на самоопределение.

«Всегда, во все времена Армения была готова на компромисс. И самая известная инициатива — казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха — конечно, это для нас черта, красная черта, за которую мы не можем перешагнуть», — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что принципы самоопределения народов, неприменения силы или угрозы использования силы, территориальной целостности стороны конфликта интерпретируют по разному.

«И сейчас мы имеем ситуацию, когда один из этих очень важных принципов уже нарушен — это неиспользование силы или угрозы силой для решения нагорно-карабахской проблемы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан заявляет об успешном наступлении, Армения и НКР заявляют об отражении атак противника.

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