Баку, , 19:32 — REGNUM Вопрос появления миротворческих войск в Карабахе на данный момент обсуждать преждевременно, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, сейчас миротворцы является не более чем предметом обсуждения, а состав этого контингента вообще неизвестен.

Алиев отметил, что хотя введение миротворцев есть в базовых принципах урегулирования конфликта, но эти принципы также не согласованы и остаются «предметом обсуждений».

«Вопрос введения миротворцев пока широко не обсуждался между Азербайджаном и Арменией. Поэтому пока неизвестно, кто войдет в их состав. В нынешних условиях, когда идет активная фаза военных действий, это немного рано. Но в этом вопросе должно учитываться слово Азербайджана, так как действия ведутся на территории Азербайджана», — заявил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана заявил, что наступление азербайджанских войск будет продолжаться, пока армянская сторона не начнет соблюдать режим прекращения огня.

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