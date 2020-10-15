Киев, , 19:30 — REGNUM Законопослушные граждане Украины должны сделать все возможное, чтобы не допустить проведения незаконного опроса, назначенного президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, заявил 15 октября украинский политический эксперт Юрий Бутусов.

Эксперт отмечает, что проведение опроса является нарушением закона о выборах и незаконной агитацией в пользу партии «Слуга народа».

«Поэтому — как только я увижу на своем участке тех, кто проводит опрос Зеленского, сделаю все возможное, чтобы пресечь это правонарушение, сорвать опрос, изъять как вещественное доказательство преступления бумаги этого опроса… Надеюсь, что так поступят на всех избирательных участках все уважающие законы Украины граждане», — заявил политолог.

Бутусов, который является достаточно популярным и влиятельным на Украине экспертом, заявил, что предлагает каждому гражданину утром в день голосования выйти на свой избирательный участок, и в случае признаков опроса Зеленского на самом участке либо у дверей участка, что прямо запрещено законом, принять меры к задержанию правонарушителей и задокументировать это нарушение.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении в день местных выборов, 25 октября, всеукраинского опрос. По информации властей, опрос будет «пробником» официального референдума и его результаты не будут иметь юридических последствий. Подавляющее большинство экспертов считает, что это политтехнологический ход, призванный поднять явку на выборах и мобилизовать электорат «Слуги народа».