Ереван, , 19:22 — REGNUM Боевики, ликвидированные за последние несколько дней в Чечне и Дагестане, имеют отношение в карабахскому конфликту. Они прибыли из Сирии и первоначально должны были принять участие в военных действиях в зоне Карабаха. То, что они появились в российских республиках — Чечне и Дагестане — может говорить о том, что конфликт в Карабахе перешел за его пределы — на Северный Кавказ.

Такое мнение высказал в ходе интервью журналисту МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву премьер-министр Армении Никола Пашинян.

«Я вижу тут непосредственную связь в этом процессе: боевики из Сирии были переведены Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, а сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы», — заявил в интервью Пашинян.

Он также отметил, что власти России должны выяснить, была ли вылазка боевиков на Северном Кавказе случайностью или это «запланированная акция с целью дестабилизировать Северный Кавказ, чтобы отвлечь российское внимание от событий, которые сейчас происходят на Южном Кавказе — в зоне Нагорно-Карабахского конфликта».

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Напомним, в Чечне в ходе проведения контреррористической операции 14 октября были уничтожены четверо боевиков, прибывших в регион из-за рубежа. Все они были объявлены в федеральный розыск за причастность к преступлениям террористической направленности. Национальный антитеррористический комитет проинформировал, что ликвидированные бандиты планировали террористический акты на территории региона.

Двумя днями ранее, как сообщало ИА REGNUM, были уничтожены двое вооруженных бандитов в Дагестане. Они открыли огонь по сотрудникам полиции в Кизилюртовском районе и были уничтожены ответным огнем.

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