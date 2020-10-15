Берлин, , 18:57 — REGNUM Провести новые президентские выборы в Белоруссии призвали Германия, Франция и Польша, говорится в опубликованном 15 октября заявлении внешнеполитических ведомств этих стран.

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В документе сказано об осуждении со стороны этих трёх стран «насилия белорусских властей» после проведения президентских выборов в августе. Также они осудили «произвольные аресты» и сказали, что выборов, на которых победил Александр Лукашенко, не признают.

Вышеуказанные члены ЕС призвали в своём обращении «к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами». При этом должны присутствовать наблюдатели из ОБСЕ и не должно быть «внешнего вмешательства» в избирательный процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, европейские страны продолжают вводить антибелорусские санкции в связи с победой Лукашенко на выборах. Из Берлина прозвучало предложение наложить санкции и на Лукашенко, на что ЕС согласился.

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