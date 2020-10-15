Подгорица, , 19:22 — REGNUM Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Алекса Бечича с избранием на пост председателя парламента Черногории, сообщает 15 октября Vijesti.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на дальнейшее продвижение российско-черногорского диалога, укрепление межрегиональных экономических связей, а также усиление межпарламентского сотрудничества и поиск новых перспективных форм совместной деятельности», — сообщили в пресс-службе парламента Черногории.

В ответ на поздравление Бечич отметил, что Черногория и Россия имеют очень долгую и богатую традицию межгосударственных отношений, а также значительный потенциал для развития сотрудничества в ряде областей, таких как экономика, туризм, культура, наука и спорт.

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