Анкара, , 18:31 — REGNUM Переговоры на тему войны в Нагорном Карабахе состоялись на уровне глав МИД России и Турции 15 октября, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Mid.ru

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Беседа по телефону состоялась между российским и турецким министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Турецкая сторона заявила о том, что Армения нарушает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и что со стороны армянских ВС происходят нападения на мирных жителей азербайджанских населённых пунктов.

Упоминался и обстрел кладбища в азербайджанском городе Тертере.

Как сообщало ИА REGNUM, в азербайджанском минобороны ранее заявили, что в результате атаки армянских вооружённых сил на Тертер погибли пять мирных жителей.

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