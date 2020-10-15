Москва, , 18:21 — REGNUM Плана реализации Минских соглашений украинские власти так и не создали, сообщил 15 октября на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред РФ Александр Лукашевич.

По его словам, у украинских властей «не было и нет внятного плана полноценной реализации» Минских договорённостей. Об этом свидетельствуют и официальные заявления из Киева, и реальные действия, и поведение в Контактной группе.

Владимир Зеленский подтвердил приверженность полному выполнению этого документа». Лукашевич «Такой подход никак не увязывается с тем, что в итоговом коммюнике «нормандского» саммита в декабре 2019 г. в Париже [украинский президент]подтвердил приверженность полному выполнению этого документа».

Что касается реальных действий, то за пять с половиной лет, которые прошли с момента подписания Минских соглашений, не было реализовано ни одно из политических положений «Минска-2», отмечает Лукашевич.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил накануне, 15 октября, о фактической срыве Киевом переговоров, поскольку украинская сторона отказалась обсуждать важный документ, касающийся урегулирования ситуации в Донбассе.

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