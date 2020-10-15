Загреб, , 18:32 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил во время своего визита в сербский город Суботицу, что он приехал в Сербию ради укрепления добрососедских отношений и с намерением установить мира и протянуть руку дружбы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Грлич-Радман в Суботице, где был подписан договор о финансовой поддержке строительства хорватского дома в этом городе, отметил, что Хорватии важно, чтобы ее община в Сербии пользовалась всеми правами, как и сербское меньшинство в Хорватии, на основании соглашения 2004 года.

«Хорватская община в Сербии обогащает жизнь граждан Сербии и способствует экономическом и культурному прогрессу во всех аспектах, имеющих отношение к европейским ценностям, которые мы решили интегрировать в наше общество, став членом ЕС. Мы также поддерживаем будущее членство Сербии в ЕС», — подчеркнул Грлич-Радман.