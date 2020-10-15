Баку, , 18:08 — REGNUM Азербайджанские войска взяли под свой контроль еще шесть поселений в Карабахе, сообщил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошлу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдили, Чирагуз Ходжавендского района», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана неоднократно делал громкие заявления о контроле своих военных над тем или иным населенным пунктом. Впоследствии изрядная часть этих заявлений опровергалась независимыми репортерами, находящимися на месте событий.

Напомним, армия Азербайджана с 27 сентября продолжает попытки наступления в Карабахе. Обе стороны несут тяжелые потери.

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