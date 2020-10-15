Сараево, , 18:23 — REGNUM Президиум Боснии и Герцеговины на сессии 15 октября не признал самопровозглашенную республику Косово. Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич вместе с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком проголосовали против признания самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Комшич ранее требовал включить этот пункт в повестку дня, обосновав это необходимостью уважать волю албанцев в Косово, а также тем, что, по его словам, независимость самопровозглашенного Косова является уже свершившимся фактом.

Додик же 17 сентября на заседании президиума проголосовал против признания самопровозглашенного Косово и объявил, что будет отстаивать «жизненно важный национальный интерес». Такой статус косовский вопрос приобрёл на заседании национального собрания Республики Сербской, где было подтверждено, что Косово — часть Сербии.