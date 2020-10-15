Бишкек, 15 октября 2020, 17:57 — REGNUM Исполнять обязанности президента Киргизии будет премьер-министр страны Садыр Жапаров, заявил он сам 15 октября в ходе выступления на митинге.
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Пояснив, что спикер киргизского парламента Канат Исаев официально отказался от исполнения обязанностей президента страны после сегодняшней отставки Сооронбая Жээнбекова, Жапаров сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда Жээнбеков объявил 15 октября об уходе с поста президента, в парламенте Киргизии заявили, что его спикер теперь должен исполнять обязанности главы государства. Однако Исаев отказался.
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