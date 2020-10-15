Бишкек, , 17:48 — REGNUM «Высказывания ветеранов противопожарной службы не делают чести тем, кто пытается расшатать и разбить наш доблестный коллектив», — таким заявлением министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии отреагировало на пресс-конференцию, в ходе которой пенсионеры-пожарные раскритиковали руководство МЧС за некомпетентность.

Руководство министерства считает, что проведение подобных пресс-конференций и митингов действующих военнослужащих «неблагоприятно влияет на морально-психологическую обстановку в коллективе».

В ведомстве отмечают, что период пандемии коронавируса сотрудников МЧС привлекли к проведению дезинфекционных работ и организации стационаров для размещения пациентов с COVID-19.

Также в министерстве подчеркивают, что критика касательно оснащения пожарно-спасательных частей тоже не имеет под собой оснований, поскольку бюджет и международные доноры выделяют деньги на обеспечение этой службы спецобмундированием и пожарно-техническим вооружением, строительство пожарно-спасательных частей и жилья для сотрудников МЧС.

Напомним, что 13 октября 2020 года состоялась пресс-конференция, в ходе которой ветераны противопожарной службы высказали критику в адрес руководства министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии, обвинили его в некомпетентности и выразили мнение, что противопожарная служба должна быть отделена от МЧС.

Свою позицию они аргументировали тем, что МЧС превратило пожарных в спасателей и дезинфекторов, а также использует пожарную спецтехнику не по назначению (для дезинфекции и откачки селевых вод), после чего заставляет сотрудников ремонтировать ее за свой счет.