Москва, , 17:48 — REGNUM О гуманитарной помощи, оказанной Россией Северной Корее, сообщила 15 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, это было сделано, чтобы помочь северокорейскому народу справиться с последствиями тайфунов, обрушившихся на его территорию в августе и сентябре. Поставки продовольствия в Северную Корею и сейчас продолжается.

Захарова «На днях завершена поставка туда российской пшеницы общим объёмом 50 тысяч тонн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тайфун разбушевался в Северной Корее в начале августа, причём южные и центальные районы пострадали сильнее всего. Затем в конце августа на страну обрушился тайфун «Бави», а в начале следующего месяца — тайфун «Майсак».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер КНДР посетил пострадавший от тайфуна район страны