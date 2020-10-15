Москва, 15 октября 2020, 17:48 — REGNUM О гуманитарной помощи, оказанной Россией Северной Корее, сообщила 15 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам российского дипломата, это было сделано, чтобы помочь северокорейскому народу справиться с последствиями тайфунов, обрушившихся на его территорию в августе и сентябре. Поставки продовольствия в Северную Корею и сейчас продолжается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тайфун разбушевался в Северной Корее в начале августа, причём южные и центальные районы пострадали сильнее всего. Затем в конце августа на страну обрушился тайфун «Бави», а в начале следующего месяца — тайфун «Майсак».
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