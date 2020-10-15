Сараево, , 17:54 — REGNUM 15 октября директор боснийской компании Gas-Res Любо Гламочич заявил, что первые работы по строительству участка трубопровода «Турецкий поток» в Боснии и Герцеговине могут начаться в конце следующего или начале 2022 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Он также добавил, что строительство боснийского участка трубопровода до сих пор было обусловлено динамикой строительства части трубопровода «Турецкий поток» через Сербию.

Поскольку президент Сербии Александр Вучич и директор «Сербиагаса» Душан Баятович объявили, что их участок трубопровода может быть завершен к концу 2020 года, это, как отметил Гламочич, значительно ускорит реализацию этого проекта в Боснии и Герцеговине, а именно в Республике Сербской.

«Я с нетерпением ждал этой новости, потому что это позволит начать реализовывать данный проект и на нашей территории. После завершения строительства этого трубопровода через Сербию, и, согласно обещаниям представителей «Сербиагас», Сербия начнет реализацию проекта строительства нитки газопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину, через город Биелини. Длинна данной нитки составит около 100 километров. По оценкам специалистов, эта часть работы может быть завершена в ближайшие два-три года», — указал Гламочич.