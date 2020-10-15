Москва, , 17:46 — REGNUM Профессор Финансового Университета при Правительстве России Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал содержание законопроекта о Госсовете, внесенного в Государственную думу президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета.

Напомним, Госсовет функционирует при презенте уже 20 лет — с сентября 2000 года. Он образован указом президента РФ от 01.09.2000 № 1602.

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«Во всех своих книгах и статьях на протяжении 10−15 лет я всегда задавался вопросом: «Если государство у нас это своего рода пирамида, похожая на армию, а во всякой армии есть два важнейших функциональных момента — строевые командиры, которые командуют полками, а есть генеральный штаб, или, как минимум, штаб армии, где садятся генералы и высшие офицеры, и за картами принимают планы операций, которые предстоит произвести. И я все время говорил: у нас есть структура под названием «государство», в которой все устроено по пирамидальному принципу, и все устроено для исполнения принятых решений. Но где у нас штаб как таковой? Где у нас тот управляющий орган, куда поступают абсолютно все данные, где сидят те люди, которые только чертят стрелочки, но непосредственно ничем не командуют, как обычные чиновники?» , — рассказал Олег Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM.

«Что представляет из себя наш обычный чиновник? Это, как правило, взмыленный человек. к которому идет 30 звонков от 30 начальников, и он раздает команды своим тремстам подчиненным. И, конечно, у такого человека особенно нет времени думать. А если учесть, что все министры и губернаторы у нас работают по 16−18 часов в сутки, то я себе вообще с трудом представляю, что эти люди вообще бы думали когда-то. Как в анекдоте: «Нечего думать, прыгать надо», — отметил он.

«Поэтому у нас не хватает как раз именно «штабной» работы, когда можно было бы поразмышлять хоть изредка, собраться представителям законодательной власти, губернаторам, правительству и поразмышлять о том, а что мы вообще делаем? Куда идем? Где люди смогут проговорить: Так, есть такой-то закон, как он будет работать? Губернаторы с мест ответят: Нет, это не работает, а если работает, то работает совсем не так, как вы планировали, где правительство скажет: «А мы вот это задумали», а с мест скажут: «А что же нас не спросили? Давайте подумаем все вместе, как сделать лучше». И потом, обсудив это, все пойдут заниматься своими делами? Законодатели сделают закон, правительство и губернаторы по вертикали власти его исполнят, то есть, все это будет работать. Но все это будет делаться уже гармонично, чтобы не было, как лебедь, рак и щука. И функция такого штаба у обновленной версии Госсовета была бы очень хороша», — завершил свой комментарий эксперт.