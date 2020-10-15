Ереван, , 17:38 — REGNUM Азербайджан и Турция должны понести ответственность за появление на Южном Кавказе террористов и исламистов с Ближнего Востока, заявил 15 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью кувейтской газете Al-Jarida.

По его словам, из-за действий Турции Закавказье может превратиться в «новый сирийский кошмар».

«Если не будет решительной международной реакции на преднамеренные и незаконные действия Турции в регионе, регион может превратиться в новый сирийский кошмар. Азербайджан и Турция, а не Армения, должны нести ответственность за привлечение наемных убийц, фанатичных джихадистов в наш регион, что усложняет мирный процесс. В XXI веке недопустимо, чтобы наемникам платили за убийство мирных жителей или за гуманитарную катастрофу», — заявил президент Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция перебрасывает на территорию Азербайджана наемников из подконтрольных ей сирийских группировок для их использования в Карабахе.

Анкара это отрицает, однако глава Службы внешней разведки РФ и президент России Владимир Путин уже напрямую заявили, что это вызывает серьёзную обеспокоенность Москвы.

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