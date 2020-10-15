Баку, 15 октября 2020, 17:23 — REGNUM Вопрос о создании на территории Азербайджана военной базы Турции не обсуждался, заявил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
При этом он сообщил, что считает военный путь самым приемлемым способом решения нагорнокарабахской проблемы.
Кроме того, Алиев вновь заявил об успешном наступлении в Карабахе и о занятии войсками Азербайджана около 40 населенных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Войска Азербайджана продолжают попытки атаковать. Обе стороны несут тяжелые потери.
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