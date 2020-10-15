Москва, , 17:12 — REGNUM Соединённые Штаты не готовы действовать на правозащитном направлении в равных условиях с другими странами, а возможно, ещё и побоялись конкуренции других стран, поэтому и не стали избираться в Совет по правам человека ООН.

Об этом 15 октября сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео по поводу избрания России в Совет по правам человека ООН.

Захарова «Если администрация США действительно, как она утверждает, не верит в эффективность деятельности СПЧ ООН, почему тогда американцев вообще волнует состав данного органа ООН?»

По словам российского дипломата, высказывание Помпео говорит о том, что американская сторона не готова «действовать на правозащитном направлении в духе равноправного сотрудничества и поиска конструктивных решений в интересах всех без исключения государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео, узнав об избрании России, а также Китая и Кубы в СПЧ ООН, заявил, что американцы «правильно вышли» из этого органа два года назад.

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