Бишкек, , 17:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 15 октября, обсудил с назначенным накануне министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым разгоревшийся в республике политический кризис.

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Глава российского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность осложнением внутриполитической ситуации в республике и заявил о готовности властей России продолжить оказывать содействие легитимным органам власти Киргизии.

Также Лавров отметил, что российская сторона заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии и возвращении страны в конституционное русло.

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