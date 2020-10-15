Киев, , 17:04 — REGNUM Если правда, что один из вопросов всеукраинского опроса от Зеленского касается Будапештского меморандума, то тогда «совсем все плохо» у президента Украины, заявила 15 октября политический эксперт Олеся Яхно.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напоминает, что на международном уровне, по сути, нет быстрого механизма принуждения России к «деоккупации Украины», а только растянутый во времени, в виде санкций. При этом сам Будапештский меморандум, отметила она, носит декларативный характер.

«Так что в такой ситуации может и должен решить этот «пробник» номер 5?» — задается вопросом политолог.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 15 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил лишь два вопроса из пяти, которые власть готовится вынести на референдум, — о наказании для коррупционеров и свободной экономической зоне в Донбассе. При этом СМИ сегодня же узнали еще три вопроса, один из которых звучит так — «поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк позже уточнил, что по этому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1994 г. лидерами Украины, России, Великобритании и США.