Белград, , 17:14 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак на заседании по Западным Балканам заявил, что Приштина должна продемонстрировать последовательность своей позиции, выполнив условия соглашений 2013 и 2015 года по формированию Сообщества сербских общин (муниципалитетов). Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Следующим шагом является обсуждение устава данной организации. Все детали должны быть согласованы. Имплементация начнётся после достижения всеобъемлющего соглашения, но необходимо заранее знать, что будут подписывать стороны», — указал Мирослав Лайчак в конце своего визита в Приштину.

Он отметил, что диалог будет продолжен и в ближайшее время в Брюсселе ожидают прибытия обеих делегаций.

Остальные участники сессии в Приштине выразили поддержку продолжению диалога и понимание того, что он крайне важен. Они также подтвердили, что в Приштине выполнят все свои обязательства, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов.