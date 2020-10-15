Оттава, , 16:56 — REGNUM Правительство Канады объявило о введении новых санкций против Белоруссии за «нарушение прав человека», 15 октября сообщает агентство Reuters.

МИД Канады сообщил, что санкции, предусматривающие запрет поездок и заморозку активов, наложены ещё на 31 должностное лицо в Белоруссии.

Санкции против чиновников, связанных с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусским МВД, были введены Канадой и Великобританией в сентябре, после белорусских протестов.

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